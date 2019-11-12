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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بنزيما يحقق رقم قياسي جديد في الدوريات الخمسة الكبري والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019
يعيش النجم الفرنسي "كريم بنزيما" حالة من التألق والابداع مع الفريق الملكي في جميع البطولات هذا الموسم تحت قيادة الفرنسي الآخر زين الدين زيدان .
أصبح الفرنسي كريم بينزيما مهاجم ريال مدريد هو أول لاعب فرنسي يسجل 200 هدف في دوريات اوروبا الخمس الكبرى في القرن الحادي والعشرين.
تألق بنزيمة بعد خروج البرتغالي كرستيانو رونالدو من الفريق ، حيث وجد نفسه امام المرمي مباشرة بدلا من رونالد الراحل لتسجيل الاهداف وتحقيق الارقام القياسية مع الفريق في كافة البطولات .
ويخوض ربال مدريد رحلة جديدة في بطولة السوبر الاسباني التي ستقام في المملكة السعودية ، حيث سيواجه ريال مدريد نظيره فالنسيا في الثامن من يناير من عام ٢٠٢٠
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