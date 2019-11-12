شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يُعين عايض القحطاني مديراً للكرة خلفاً لمحسن الحارثي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الالكتروني) أصدر رئيس مجلس إدارة نادي النصر الدكتور صفوان السويكت قراراً يقضي بتعيين الأستاذ عايض القحطاني مديراً لكرة القدم بالنادي، خلفاً للكابتن محسن الحارثي. وثمن رئيس نادي النصر للكابتن محسن الحارثي جهوده التي قام بها طوال فترة عمله بالنادي، متمنياً له التوفيق.



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