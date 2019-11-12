شكرا لقرائتكم المدير الفني لغانا يهنى الفراعنة بالفوز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه ابراهيم تانكو المدير الفني لمنتخب غانا الاولمبي التهنئة لمنتخب مصر عقب فوز الاخير بنتيجة ٣-٢ في المباراة التي جمعتهما اليوم في الجولة الثانية للمجموعة الاولى ببطولة كاس امن افريقيا تحت ٢٣ سنة.

قال تانكو في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "خسرنا للاسف وهذه هي كرة القدم قدمنا مباراة كبيرة ولكن لم نوفق واهنئ منتخب مصر"

أضاف قائلا: "منتخب مصر قدم مباراة كبيرة وتحولنا الى الدفاع عقب التقدم بنتيجة ٢-١ وحاولت دفع فريقي للأمام لكن لم ننجح في ذلك."

وتابع: "بعد التقدم عدنا للدفاع وأجريت تغيير اضطراري لوجود لاعب مصاب، لكن يمكننا الفوز بالمباراة القادمة امام مالي وعلينا ان نفعل ما علينا وننتظر ما ستسفر عنه مباراة مصر والكاميرون."