شكرا لقرائتكم مصطفى محمد يواصل صدارة ترتيب هدافي بطولة امم افريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ويمتلك اللاعب المصري مصطفي محمد هدفين سجل الاول أمام مالي والثاني أمام غانا اليوم لينفرد بصدارة جدول ترتيب البطولة بعد انتهاء اليوم الأول من الجولة الثانية للبطولة.

وانهي المنتخب الاولمبي مباراته ضد غانا اليوم بثلاثة أهداف لهدفين في واحدة من أكثر مباريات البطولة