شكرا لقرائتكم مصطفى محمد يواصل صدارة ترتيب هدافي بطولة امم افريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
ويمتلك اللاعب المصري مصطفي محمد هدفين سجل الاول أمام مالي والثاني أمام غانا اليوم لينفرد بصدارة جدول ترتيب البطولة بعد انتهاء اليوم الأول من الجولة الثانية للبطولة.
وانهي المنتخب الاولمبي مباراته ضد غانا اليوم بثلاثة أهداف لهدفين في واحدة من أكثر مباريات البطولة
كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى محمد يواصل صدارة ترتيب هدافي بطولة امم افريقيا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.