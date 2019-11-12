شكرا لقرائتكم شوقى غريب بعد ريمونتادا مصر أمام غانا: حتى الآن لم نقدم شيئا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد شوقى غريب المدير الفنى لـ منتخب مصر الأولمبي سعادته بتحقيق الفوز الثمين على غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الأثنين على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، والمؤهلة للأولمبياد المقبل بطوكيو، موجها الشكر لجميع اللاعبين والجماهير التى ساندت الفريق.

قال غريب فى تصريحات لقناة تايم سبورت بعد المباراة، إن المنتخب نجح فى الخطوة الأولى وهى التأهل إلى قبل النهائى، مضيفا:" حتى الأن لم نقدم شيئا ولم نتأهل رسميا إلى أولمبياد طوكيو وهو الهدف الأساسى لنا من البطولة".

تابع المدير الفنى أن المباراة شهدت أداءا جيدا للاعبين وكذلك الوقوع فى بعض الأخطاء، موضحا أنه سيتم معالجة السلبيات خلال الأيام المقبلة.

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وحسم منتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقى غريب، تأهله رسميا إلى قبل نهائى بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة بعدما تغلب على نظيره الغانى، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم باستاد القاهرة فى الجولة الثانية بالدور الأول للبطولة.

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر الاولمبي رصيده إلى 6 نقاط، فى المركز الأول، ليتأهل رسميا إلى الدور التالى، بغض النظر عن نتيجة مباراته المقبلة أمام الكاميرون فى الجولة الثالثة.

تقدم المنتخب الغاني مبكرا عن طريق يايا موا في الدقيقة السابعة، لكن نجح شباب الفراعنة بإحراز هدف التعادل عن طريق رأسية مصطفى محمد في الدقيقة 17 وفى بداية الشوط الثانى استغل نجوم غانا خطأ دفاعى من محمد عبد السلام ليسجل هدفا غريبا للنجوم السوداء عن طريق سامويل اوبينج، قبل ان يسفر ضغط الفراعنة عن هدف التعادل عن طريق رمضان صبحى فى الدقيقة، وينجح البديل أحمد ياسر ريان فى تسجيل الهدف الثالث للفراعنة فى الدقيقة 87.

بهذه النتيجة يتأهل المنتخب رسميا لنصف النهائى، بعدما احتل صدارة المجموعة الأولى بـ 6 نقاط فيما يحتل الكاميرون الوصافة برصيد 4 نقاط، وغانا برصيد نقطة وحيدة ومالى بدون نقاط وودعت البطولة.