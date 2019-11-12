شكرا لقرائتكم منتخب مصر الوحيد بالعلامة الكاملة في امم افريقيا للشباب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح المنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب الذي حقق الفوز في مباراتين ببطولة أمم إفريقيا للشباب تحت ٢٣ سنة بعدما حقق فوزا مثيرا علي حساب غانا بثلاثة أهداف لهدفين ليقترب من بلوغ دور نصف النهائي. واقترب الفراعنة من تحقيق حلم بلوغ الأولمبياد المقبلة طوكيو ٢٠٢٠. فيما يأتي المنتخب الكاميروني طرف المباراة المقبلة بالمركز الثاني برصيد ٤ نقاط يليه غانا بنقطة ثالثا ومالي رابعا برصيد صفر من النقاط. و حرصت اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة على تهنئ اللاعبين والجهاز الفني من أرضية الملعب بعد الفوز علي غانا بثلاثة أهداف لهدفين في واحدة من المباريات المثيرة للفراعنة. كما توجه الجنايني واللاعبين الي الجماهير وكافة أعضاء الجبالي. للاحتفال معهم بالمباراة

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