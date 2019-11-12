شكرا لقرائتكم أحمد ياسر ريان: الهدف الثاني جاء في توقيت مثالي وهو ما منحنا ثقة ودفعة أمل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وأحرز احمد ياسر ريان هدف الفوز الثالث للمنتخب في مرمي غانا خلال المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في ختام الجولة الثانية بالمجموعة الاولي، وانتهت بفوز المنتخب الأولمبي بثلاثة اهداف مقابل هدفين، ووصول مصر للنقطة السادسة وتربع المنتخب في صدارة المجموعة والتأهل للدور قبل النهائي.
وأضاف احمد ياسر ريان في تصريحات لقناة " تايم سبورت " : "الهدف الثاني جاء في توقيت مثالي وهو ما منحنا ثقة ودفعة أمل في احراز الهدف الثالث والفوز"، مؤكداً علي سعادته لنجاحه هو وزملاءه من الاقتراب خطوة من تحقيق حلم التأهل لاوليمبياد طوكيو 2020.
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