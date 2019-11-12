شكرا لقرائتكم رمضان صبحى يخضع للكشف عن المنشطات عقب مباراة الفراعنة امام غانا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وتخلف رمضان عن بعثة المنتخب الوطنى التى توجهت لفندق الاقامة، حيث انتظر مع طبيب المنتخب للخضوع لكشف المنشطات، بمعرفة مسئولى الكاف .

توج رمضان صبحي قائد المنتخب الوطني الأولمبي بجائزة أفضل لاعب في مباراة مصر أمام غانا في كأس أفريقيا.

أكد رمضان صبحي لاعب منتخب مصر، احنا دخلنا في اللقاء متأخر وبالتحديد في الشوط الثاني ، ولكن كل ما يشغل بال اللاعبين هو الفوز.

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وقال رمضان صبحي : الأداء جيد ورجولة اللاعبين كانت سبب الفوز اليوم على غانا.

وتوجه بالشكر للجماهير على المساندة طوال اللقاء وهو ما ساعدنا على الفوز .

وأشار ان الشوط الأول كان صعب جدا ولكن بداية من الشوط الثاني كان الأداء أفضل واستطعنا الفوز .