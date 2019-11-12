أين كان شوقي غريب لحظة تسجيل غانا الهدف الثاني في مرمى مصر؟...

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جدة - عمرو شويل أبرزت كاميرا التلفزيون عدم تواجد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي وقت استقبال شباك الفراعنة الهدف الثاني في مباراته ضد غانا بالجولة الثانية لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة. ودخل شوقي غريب الملعب بعد استقبال مصر الهدف الثاني في الدقيقة 46 من عمر المباراة. من جانبه، أكد شوقي غريب فى تصريحات تليفزيونية لقناة تايم سبورت الفضائية، أنه تأخر عن دخول الملعب من أجل أداء صلاة العشاء، وهو ما جعله يدخل الشوط الثاني متأخرا وصادف أنه دخل بعد استقبال مصر الهدف الثاني.

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