شكرا لقرائتكم الشناوي: التحكيم ألغى هدف لمالي واحتسب آخر تسلل.. وهدف رمضان "أوفسايد"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى أحمد الشناوي الخبير التحكيمي أن منتخب مالي تعرض للظلم بعد إلغاء هدف صحيح له في مباراته ضد الكاميرون والتي خسرها النسور بهدف نظيف في الجولة الثاني لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة.

قال الشناوي في تصريحات لقناة تايم سبورت إن هدف الكاميرون في مرمى مالي جاء من تسلل واضح لأن اللاعب الذي سجل الهدف كان في وضعية تسلل والكرة جاءته من ارتداد بعدما ارتطمت بمدافع مالي.

شدد على أن الإعاقة التي تعرض لها رمضان صبحي قائد المنتخب الأولمبي في مباراته ضد غانا في الدقيقة 26 من عمر المباراة مجرد التحام عادي ولا ترتقي لركلة جزاء وقرار الحكم باستئناف اللعب صحيح.

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أوضح أن الهدف الملغي لرمضان صبحي في مباراة غانا كان قرار صائب من الحكم، وحالة التسلل كانت موجودة.