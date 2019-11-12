شكرا لقرائتكم هاني رمزي: رمضان صبحي لديه روح قتالية وقائد حقيقي للمنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وفاز المنتخب الأولمبي على نظيره الغاني بنتيجة 3 / 2 في الجولة الثانية ببطولة أمم إفريقيا نحت 23 سنة.
أشاد رمزي بالروح القتالية التي ظهر عليها لاعبي مصر وإصرارهم على الفوز، مؤكدا أن هذه هي روح البطولة التي ستقود الفراعنة في الصعود إلى أولمبياد طوكيو.
أضاف أن منتخب غانا تراجع مستواه البدني في الشوط الثاني ، كما أن الاستحواذ منحنا الأفضلية ولعب نصف ساعة في نهاية المباراة ممتعة.
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