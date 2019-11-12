شكرا لقرائتكم هاني رمزي: رمضان صبحي لديه روح قتالية وقائد حقيقي للمنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يؤمن هاني رمزي نجم الأهلي السابق أن رمضان صبحي قائد المنتخب الأولمبي بمثابة قائد حقيقي ومثال للروح العالية مع الفراعنة، مشيرا إلى أن لديه روح قتالية ويؤدي بها مع الأهلي والمنتخب، وكذلك مصطفى محمد.

أوضح في تصريحات لقناة تايم سبورت أن شوقي غريب المدير الفني عدل أداء الفراعنة خلال الشوط الثاني بعد نزول عبد الرحمن مجدي، مشيرا إلى أن الجبهة اليسرى هي من كانت تشكل الخطورة لوجود رمضان صبحي وأبو الفتوح، قبل أن تنشط الجبهة اليمنى بنزول عبد الرحمن مجدي.

وفاز المنتخب الأولمبي على نظيره الغاني بنتيجة 3 / 2 في الجولة الثانية ببطولة أمم إفريقيا نحت 23 سنة.

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أشاد رمزي بالروح القتالية التي ظهر عليها لاعبي مصر وإصرارهم على الفوز، مؤكدا أن هذه هي روح البطولة التي ستقود الفراعنة في الصعود إلى أولمبياد طوكيو.

أضاف أن منتخب غانا تراجع مستواه البدني في الشوط الثاني ، كما أن الاستحواذ منحنا الأفضلية ولعب نصف ساعة في نهاية المباراة ممتعة.