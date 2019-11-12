شكرا لقرائتكم طبيب الأهلي: المنتخب أبلغنا بتفاصيل إصابة حمدي فتحي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال خالد محمود، أن طبيب المنتخب أبلغه بتعرض حمدي فتحي لقطع في غضروف الركبة، وأطلعه على التشخيص ونتائج الأشعة التي أجراها اللاعب.
وأعلن الجهاز الطبي للمنتخب مساء اليوم عن تعرض حمدي فتحي لقطع في غضروف الركبة خلال مشاركته في المران الذي أقيم على استاد برج العرب في إطار الاستعدادات للتصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.
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