المنتخب الأولمبي ينعي الراحل علاء على...

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جدة - عمرو شويل الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب، واللاعبون حرصوا علي نعى علاء علي نجم الزمالك الاسبق الذى وافته المنية بعد صراع مع المرض. نجوم المنتخب والجهاز الفني حرصوا خلال لقاءاتهم الإعلامية عقب الفوز علي غانا، على تقديم العزاء لأسرة اللاعب، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. علاء الذى لعب للعديد من أندية الدورى الممتاز، كان قد وافته المنية صباح الأثنين عن عمر يناهز ٣١ عامًا، بعد صراع مع المرض.

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