شكرا لقرائتكم رمزي: لابد من توحيد طريقة لعب المنتخب الأولمبي والأول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طال هاني رمزي مدرب المنتخب الوطني السابق الجهازين الفنيين للمنتخب الأول والأولمبي بتوحيد طريقة اللعب، رافضا أن يلعب الأولمبي بثلاثي في الخلف بينما يلعب الكبار بطريقة لعب مختلفة.

وفاز المنتخب الأولمبي على نظيره الغاني بنتيجة 3 / 2 في الجولة الثانية ببطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة.

كشف رمزي كواليس اختيار القائمة النهائية لمنتخب مصر في أمم إفريقيا للكبار والتي أقيمت في يونيو الماضي وأخفق خلالها الفراعنة.

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قال في تصريحات لاستديو قناة تايم سبورت إن أحمد أبو الفتوح كان متواجدا فبا أن يتم استبعاده، فيما تواجد معنا مصطفى محمد في مباراة نيجيريا وقدم أدائا طيبا ولكن تم استبعاده أيضا، مشيرا إلى أنه طالب بتواجد رمضان صبحي ولكن وجهة النظر اختلفت مع خافيير أجيري مدرب الفراعنة السابق.

أوضح أن لاعبي المنتخب الأولمبي سيكون قوام المنتخب الأول خلال الشهور القادمة، مطالبا حسام البدري وشوقي غريب بعقد اجتماع للتنسيق للمرحلة المقبلة بعد الانتهاء من لعب الأولمبياد حال التأهل إليه وكذلك الاتفاق على توحيد طريقة اللعب في المنتخبين.