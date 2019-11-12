شكرا لقرائتكم طه إسماعيل: منتخب مصر عمل "عودة" 3 مرات واللعيبة عندها روح قتالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طه إسماعيل نجم الأهلي السابق أن المنتخب الأولمبي قدم مباراة قوية وروح قتالية في مباراته ضد غانا في الجولة الثانية ببطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة .

قال الشيخ طه في تصريحات لاستديو قناة تايم سبورت إن أهم ما في المباراة هي الروح العالية وقدرة الفريق على القيام بعودة قوية ثلاث مرات متتالية.

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تابع أن شخصية منتخب مصر ظهرت في المباراة وكان هناك تماسك وإصرار على الفوز، مؤكدا أن مصر تمتلك فريق سيكون له كمستقبل باهر بفضل هذه الروح القتالية.

شدد على أن الفوز على المنتخب الغاني مهم حاصة أن البلاك ستار مميزين في هذه السن.