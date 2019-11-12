شكرا لقرائتكم محمد صلاح يصل القاهرة تمهيدا للإنضمام إلى معسكر المنتخب الوطنى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وعقب الوصول إلى مصر، حرص محمد صلاح على الاتصال بعمرو الجناينى رئيس اللجنة المنظمة لأمم افريقيا تحت 23 سنة واللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، لتهنئته بفوز المنتخب الأولمبى على غانا والتأهل إلى قبل النهائى.

وحقق منتخب مصر الأولمبى الفوز اليوم على غانا 3 / 2 فى المباراة التى جمعت الفريقين باستاد القاهرة، فى الجولة الثانية بالدور الأول لبطولوصل محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى وليفربول الانجليزى، إلى مصر منذ قليل تمهيدا للإنضمام إلى معسكر المنتخب الوطنى الأول غدا الثلاثاء.

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وعقب الوصول إلى مصر، حرص محمد صلاح على الاتصال بعمرو الجناينى رئيس اللجنة المنظمة لأمم افريقيا تحت 23 سنة واللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، لتهنئته بفوز المنتخب الأولمبى على غانا والتأهل إلى قبل النهائى.

وحقق منتخب مصر الأولمبى الفوز اليوم على غانا 3 / 2 فى المباراة التى جمعت الفريقين باستاد القاهرة، فى الجولة الثانية بالدور الأول لبطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة.ة أمم افريقيا تحت 23 سنة.