شكرا لقرائتكم ريان: مش هنبخل بحاجة عن المنتخب وكله بينزل يموت نفسه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد أحمد ياسر يان مهاجم المنتخب الأولمبي في مباراته ضد غانا في الجولة الثانية ببطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة أن اللاعبين لا يبخلون على المنتخب من جهد وعطاء.
وفاز المنتخب الأولمبي على نظيره الغاني بنتيجة 3 / 2 في الجولة الثانية ببطولة أمم إفريقيا نحت 23 سنة.
قال ريان في تصريحات لقناة تايم سبورت : "مفيش حد بيبخل على المنتخب بحاجة كله نازل يموت نفسه ومعانا 6 بنط وعدينا اول مرحلة وباقي مرحلة تانية
تابع: "الهدف الثاني جه في توقيت مناسب من اجل التعويض واحراز هدف الفوز وهو ما ساعدنا على الخروج بنقاط المباراة وتصدر المجموعة".
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