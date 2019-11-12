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شكرا لقرائتكم مشاهد من جنازة علاء على لاعب الزمالك السابق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل عاشت الأسرة الرياضية يوم حزينا بعد وفاة علاء على لاعب الزمالك السابق بعد قيامه بإجراء عمليه جراحيه في المخ و لم تستقر حالته بعده حتى توفاه الله اليوم و هو يبلغ 31 عام.
و شارك علاء علي فى 158 مباراة فى مسيرته بالدورى المصرى و12 ببطولة الكأس بالإضافة إلى مباراتين بدورى الأبطال، استطاع علاء على تسجيل 20 هدفا خلال مسيرته بالملاعب فى مختلف الأندية بالإضافة إلى مساهمته فى صناعة 19 آخرين، ولم يتم طرده سوى مرة واحدة بعد حصوله على الإنذار الثانى مقابل 23 بطاقة صفراء فقط.
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