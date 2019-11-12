شكرا لقرائتكم مصطفى محمد: أموت نفسي ولا الجماهير تروح زعلانة.. وبنقلع قميص فرقنا مع المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب مصطفى محمد مهاجم المنتخب الأولمبي عن سعادته بفوز الفراعنة على غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين بالجولة الثانية لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، وتصدر المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط.

قال مصطفى في تصريحات لقناة استديو تايم سبورت موجها رسالته للجماهير، "نحن هنا لإسعادكم ومن غيركم بلا قيمة"، مضيفا "عمرنا ما هنخذلكم".

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سرد مصطفى تفاصيل شعوره لحظة تأخر مصر بهدفين لهدف قائلا: " قلت حرام الناس تروح زعلانة وبقى عندي حمية وممكن اموت نفسي في الملعب بس اللعيبة دي متروحش زعلانة".

أوضح: "كلنا هنا على قلب رجل واحد وبنقلع فانلة نادينا ونلبس فانلة المنتخب، وان شاء الله نوصل طوكيو ونعمل اللي علينا".