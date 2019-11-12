شكرا لقرائتكم مصطفى محمد: أموت نفسي ولا الجماهير تروح زعلانة.. وبنقلع قميص فرقنا مع المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعرب مصطفى محمد مهاجم المنتخب الأولمبي عن سعادته بفوز الفراعنة على غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين بالجولة الثانية لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، وتصدر المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط.
قال مصطفى في تصريحات لقناة استديو تايم سبورت موجها رسالته للجماهير، "نحن هنا لإسعادكم ومن غيركم بلا قيمة"، مضيفا "عمرنا ما هنخذلكم".
سرد مصطفى تفاصيل شعوره لحظة تأخر مصر بهدفين لهدف قائلا: " قلت حرام الناس تروح زعلانة وبقى عندي حمية وممكن اموت نفسي في الملعب بس اللعيبة دي متروحش زعلانة".
أوضح: "كلنا هنا على قلب رجل واحد وبنقلع فانلة نادينا ونلبس فانلة المنتخب، وان شاء الله نوصل طوكيو ونعمل اللي علينا".
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