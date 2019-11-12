شكرا لقرائتكم وليد صلاح الدين: قيمة رمضان صبحي مع المنتخب الأولمبي لا تقل عن صلاح مع الكبار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى وليد صلاح الدين نجم الأهلي السابق أن نزول عبد الرحمن مجدي في الدقيقة 65 من مباراة المنتخب الأولمبي ضد غانا نقطة تحول في المباراة، مشيرا إلى أن هذا التغيير حرر اللاعبين وبدأت تلعب كرة حقيقية، كما أنه شكل جبهة قوية مع كريم العراقي.

قال صلاح الدين في تصريحات لقناة تايم سبورت إن قيمة رمضان صبحي مع المنتخب الأولمبي لا تقل عن قيمة محمد صلاح مع المنتخب الأول.

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وفاز المنتخب الأولمبي على نظيره الغاني بنتيجة 3 / 2 في الجولة الثانية ببطولة أمم إفريقيا نحت 23 سنة.

شدد على أن اللاعبين كانوا رجالا ويلعبون بمسئولية تجاه الشعب المصري وتعلموا من أخطاء بطولة أمم إفريقيا للكبار، مطالبا شوقي غريب المدير الفني بتحرير اللاعبين.