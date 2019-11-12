شكرا لقرائتكم الجماهير السعودية ترحب باستضافة جدة لكأس سوبر إسبانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رحبت الجماهير السعودية باستضافة جدة لكأس السوبر الإسباني شهر يناير المقبل والذي سيقام في السعودية لمدة 3 نسخ مقبلة. وأعلن الاتحاد الإسباني إقامة كأس السوبر بين يومي 8 – 12 يناير المقبل بمشاركة أندية برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وفالنسيا. وسيكون ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة مسرحاً للبطولة، إذ سيلعب برشلونة بطل الدوري مع أتلتيكو صاحب المركز الثاني، فيما سيلاقي ريال مدريد صاحب المركز الثالث نظيره فالنسيا الذي حقق كأس الملك الإسباني الموسم الماضي.

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