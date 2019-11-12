شكرا لقرائتكم الاتحاد الإنجليزي يدافع عن تقنية "الفار" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد نيل سواربريك المسئول عن تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن التكنولوجيا الجديدة لازالت تحتاج إلى العمل عليها، لكنه أعطى هذه التكنولوجيا درجة 7 من 10 حتى الآن.

وأثارت تقنية "الفار" التي يتم استخدامها للمرة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز، الجدل في كل اسبوع تقريبا، حيث يصفها المنتقدون بأنها متضاربة.

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وقال سواربريك :لدينا قرارات صحيحة باستخدام تقنية الفار أكثر منه في حالة عدم استخدامها، أشعر بالارتياح لما وصلنا إليه لكن بدون شك هناك حاجة للتطوير.

وتذمرت الجماهير كثيرا من قرارات "فار" هذا الموسم حيث اشتكى البعض من أن الاحتفال بتسجيل الأهداف بات صامتا في ظل خوف الجماهير من عدم احتساب الهدف بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد.

كما اشتكى بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي من عدم حصول فريقه على ضربة جزاء رغم لمسة اليد الواضحة للاعب ليفربول خلال مباراة الفريقين يوم الأحد.