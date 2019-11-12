شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الشباب والرياضة التونسية تشارك في مؤتمر الإبداع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الأمانة العامة ل«جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» عن مشاركة د. سنية بن الشيخ وزيرة شؤون الشباب والرياضة بالجمهورية التونسية ودانييلا باس مديرة شعبة التنمية الاجتماعية الشاملة في دائرة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية للتحدث في مؤتمر الإبداع الرياضي الدولي الذي ستنظمه الجائزة يوم 18 نوفمبر المقبل تحت شعار «التسامح والسلام في الرياضة».

وستتحدث د. سنية بن الشيخ في جلسة واحدة مع كيرستي كوفنتري أسطورة السباحة الأولمبية الإفريقية ووزير الرياضة في زيمبابوي التي تم الإعلان عن مشاركتها في المؤتمر.

ويأتي اختيار وزيرة الشباب والرياضة للحديث في المؤتمر لجهودها في تطوير الرياضة في تونس وتشجيع فئة الشباب والأسرة على ممارسة الرياضة للجميع ودعم الرياضة النسائية ورياضة أصحاب الهمم، وقد أبرمت العديد من اتفاقيات الشراكة مع وزارة الصحة والجامعة التونسية لألعاب القوى لدعم الرياضة وتطويرها في الوسط المدرسي والجامعي، وكذلك تشجيع ممارسة أفراد المجتمع النشاط البدني، كما يوجد قاسم مشترك بي المتحدثتين حيث تتولى كل منهما ملف الرياضة والشباب في وطنيهما وتسعيان من خلال الرياضة إلى تمكين أبناء الوطن وتشجيعهم على ممارسة الرياضة.فيما ستتحدث دانييلا باس في الجلسة الأولى إلى جانب البطل الأولمبي المصري محمد رشوان الذي بات رمزاً من رموز الروح الرياضية وتم تكريمه من قبل اليونيسكو وجهات دولية عديدة، وسيكون القاسم المشترك بين المتحدثين هو الرياضة باعتبارها لغة دولية للتسامح.