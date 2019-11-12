شكرا لقرائتكم خبر عن جدة تستضيف السوبر الإسباني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في السعودية، استضافة مدينة جدة للسوبر الإسباني الذي سيقام للمرة الأولى على ملعب الجوهرة المشعة، بمشاركة الرباعي (برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وفالنسيا) خلال الفترة من 8-12 يناير/كانون الثاني المقبل.

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