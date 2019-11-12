يد النصر تعسكر في البحرين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توجه فريق النصر الأول لكرة اليد إلى البحرين للدخول في معسكر إعداد تكميلي للتحضيرات الأولية المحلية التي خاضها الفريق قبل انطلاق الموسم، والتي يستهدف من ورائها الوصول إلى أفضل مستوى ممكن قبل خوض غمار مسابقة كأس نائب رئيس الدولة التي تنطلق يوم 7 ديسمبر المقبل ومسابقتي الدوري العام وكأس رئيس الدولة.

وكانت إدارة الفريق اعتمدت إقامة 4 مباريات على الأقل مع أبرز فرق البحرين في كرة اليد بجانب التدريبات الصباحية والمسائية التي يخوضها الفريق خلال فترة المعسكر التي قد تصل إلى 10 أيام.

يترأس بعثة الفريق في البحرين سعيد محبوب المشرف على اللعبة في النادي، وتضم عبدالكريم إسماعيل إدارياً، والمنجي بن حسن البناني مديراً فنياً، ومحمد حسن عبدالله مدرباً مساعداً، وكمال المزياني معالجاً، و16 لاعباً.