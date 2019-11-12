الصين تحتفظ بصدارة «مونديال أصحاب الهمم للقوى»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفظت الصين بصدارة الترتيب العام، بعد ختام منافسات اليوم الرابع لبطولة العالم لألعاب القوى لأصحاب الهمم - دبي 2019، مع تزايد الترقب والإثارة في الحدث الذي يستمر حتى يوم 15 نوفمبر الجاري، ويشهد مشاركة قياسية من نحو 1500 رياضي من الجنسين من 122 دولة، يتنافسون على البطاقات المؤهلة إلى دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.

ورفع المنتخب الصيني رصيده إلى 24 ميدالية، بواقع 9 ميداليات ذهبية و10 ميداليات فضية و5 ميداليات برونزية، وواصل المنتخب البرازيلي مطاردته برصيد 10 ميداليات بواقع 6 ميداليات ذهبية و2 ميدالية فضية و2 ميدالية برونزية، وبالمركز الثالث أوكرانيا برصيد 13 ميدالية بواقع 5 ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية و4 ميداليات برونزية، وبالمركز الرابع بريطانيا برصيد 10 ميداليات بواقع 4 ميداليات ذهبية و2 فضية و4 ميداليات برونزية، وخامساً أستراليا برصيد 6 ميداليات بواقع 3 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية.

وتونس بالمرتبة السابعة كأفضل المنتخبات العربية، برصيد 6 ميداليات بواقع 3 ميداليات ذهبية و3 ميداليات برونزية، والجزائر تاسعاً برصيد 8 ميداليات بواقع 2 ميدالية ذهبية و4 ميداليات فضية و2 ميدالية برونزية.

وشهدت منافسات اليوم الرابع، تحقيق أول ميدالية ذهبية خليجية، بواسطة الكويتي أحمد المطيري، الذي حل بالمركز الأول في سباق 100 متر فئة (تي 33) بزمن وقدره 17.08 ثانية.

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كما انضم المنتخب الأردني إلى جانب تونس والجزائر والمغرب والكويت، من المنتخبات العربية التي حصدت الذهب، بعدما حقق أحمد هندي المركز الأول في دفع الجلة فئة (أف 34)، محققاً رقماً قياسياً عالمياً بمسافة وقدرها 12,17 متر.

وتستكمل اليوم منافسات البطولة وتشهد تتويج أبطال 23 مسابقة مختلفة، وستكون أبرز مشاركات منتخبنا الوطني، بوجود ثريا الزعابي وإنصاف النعيمي في نهائي دفع الجلة فئة (أف 34)، والذي ينطلق في تمام الساعة 9:30 صباحاً. هذا وتحفل البطولة بحكايات وقصص ملهمة، أبرزها ما حدث في اليوم الرابع، بعدما حققت البريطانية كوكفروت الميدالية الذهبية في سباق 100 متر سيدات فئة (تي 34)، مسجلة رقماً قياسياً عالمياً جديداً بواقع 16.77 ثانية.

واللافت في قصة كوكفروت، أن هذا هو الإنجاز العالمي رقم 11 في مسيرتها، لتؤكد سيطرة بريطانيا على فئة (تي 34) للسيدات تحديداً، كون المملكة المتحدة تحمل الرقم القياسي العالمي لهذه الفئة لمسافات 100 و200 و400 و800 و1500 متر. ولا تكتفي كوكفروت بممارسة الرياضة فقط، ولكنها تتفوق في جميع مناحي الحياة، بعدما بدأت باستكمال دراستها الجامعية في تخصص التاريخ والفلسفة في جامعة وارويك هذا الخريف، فيما استغلت أوقات فراغها للحضور إلى دبي قبل ذلك والتحضير لبطولة العالم، وقالت: «تدربت كثيراً من أجل تحقيق هذه النتيجة، كلما كنت أستعد كنت أفكر كيف تستعد منافساتي وهو ما زادني إصراراً على مضاعفة الجهد، إن فئة (تي 34) الأكثر إثارة وتنافسية وجميع الأمور ممكنة، وأردت استعادة الرقم القياسي العالمي الذي كان مدوناً باسمي سابقاً، هذا الأمر شكل حافزاً كبيراً لي».

على خط متصل، لم يكتب للفرنسي رونان بالييه، الصعود إلى منصة التتويج في منافسات مسابقة الوثب الطويل فئة (تي 11)، لكنه عوض ذلك بالحصول على المركز الرابع، وحجز واحدة من بطاقات التأهل إلى دورة الألعاب البارالمبية المقبلة طوكيو 2020، في إنجاز لافت خلال البطولة كونه يبلغ من العمر 49 عاماً، ليقدم درساً للاعبين الصاعدين.

وتتميز فئة (تي 11) بكونها ذات تحد كبير، لإن المشاركين فيها من فئة الإعاقة البصرية، لكن بالييه رفض أن يكون مجرد «كفيف»، وواصل ممارسة الرياضة دون توقف حتى مع اقترابه من العقد الخامس من العمر، ليدون اسمه في سجلات البطولة وسط تفاعل لافت مع مشاركته.