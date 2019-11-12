ثلاثية ذهبية لمربط دبي في «حلم فيرونا» الإيطالية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق مربط دبي للخيول العربية ما كان متوقعاً من منافسته الضارية في ختام بطولة «حلم فيرونا للخيل العربية» في إيطاليا أمس الأول، وذلك بتقاسمه ذهب البطولة مع بقية مرابط العالم التي شاركت بقوة في المنافسات على الألقاب، مسجلاً ثلاثية ذهبية عززت حصيلته الخارجية الكاسحة هذا الموسم.

وقد لفتت خيول مربط دبي انتباهاً أصبح عادياً في مجتمع بطولات العالم، وذلك خلال منافسات البطولة عندما احتلت خيول المربط المراكز الأولى في مجموعاتها بالمنافسات الإقصائية للمهرات والمهور بعمر السنة والمهرات بعمر الثلاث سنوات، وهو ما يؤكد القوة الإنتاجية التي عودنا عليها المربط في كل مشاركاته بالبطولات محلياً ودولياً، مما جعل من مربط دبي الأقوى والأفضل إنتاجاً للخيل العربية نوعاً وكماً على مستوى العالم منذ سنوات، وتمكن مربط دبي من تقاسم ذهب بطولات «حلم فيرونا للخيل العربية الأصيلة» بثلاثة من خيوله التي أثبتت جدارتها الجمالية في الموسم الخارجي الحالي.

ومثلما كانت المراكز الأولى عنوان منافسات البطولة، جاءت نتائجها بنفس العنوان عريضاً وقوياً، حين توجت بطولة «حلم فيرونا» المهرة «دي إيه عسلية» ابنة أسطورة الإنتاج العالمي المعاصر الفحل «إف إيه إل رشيم» والفرس «إيلي فلامينكا» بالمركز الأول والذهب، ثم عزز المهر المتميز «دي شخاط» ابن الفحل «دي خطاف» والفرس «دي شيرين»، حصيلة ذهب الحلم الإيطالي بميدالية ذهبية ثانية، قبل أن يمعن مربط دبي في الذهب والمراكز الأولى مع المهرة «دي سينية» ابنة الفحل العالمي «إف إيه إل رشيم» والفرس «رويال أميرة».

وأكد المهندس محمد التوحيدي، المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية، أن المربط يمضي ثابتاً في تصدر المشهد الجمالي للخيل العربية الأصيلة في العالم، معرباً عن سعادته بالنتائج التي حققتها زهور الإنتاج المحلي خلال البطولة، والموسم المحلي والدولي على السواء، وأضاف: «كلما حقق إنتاجنا المحلي إنجازات ذهبية، لاسيما بالتميز الثلاثي في البطولات الدولية، كانت سعادتنا ثلاثية الأبعاد، نحن سعداء فعلاً بالنتائج الجيدة التي جعلت من مربط دبي الأشرس بين مرابط العالم في احتكار نصف ذهب أقوى بطولاته، هذا يعني أن عملنا جيد، ويتناسب مع الأهداف السامية التي رسمتها إدارة المربط منذ تأسيسه».

وأعرب عبدالعزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي عن سعادته البالغة بالنتائج الذهبية التي حققها المربط في بطولة حلم فيرونا، مؤكداً أن الإنتاج المحلي للمربط يواصل هيمنته على البطولات المحلية والدولية، وذلك بفضل الخطط الإنتاجية التي تقوم على أسس ما يتوفر للمربط من مصادر متميزة مثل الفحل الأسطوري إف إيه إل رشيم وزملائه من الأفحل وزميلاته من الأفراس في المربط.