الفريق الكويتي يتوج ببطولة المنصوري لـ«البيبي فوت»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بمبادرة كريمة من لاعبي الإمارات والمنطقة الخليجية، تم تنظيم بطولة الشهيد سعيد المنصوري لكرة قدم الطاولة الدولية (البيبي فوت) في الأيام الماضية، بمشاركة عدد كبير من اللاعبين الذين توافدوا إلى مركز دبي الدولي للبولينج وأصدقاء الشهيد سعيد المنصوري من الإمارات وشباب الكويت والبحرين والسعودية.

وشهدت البطولة مشاركة 120 لاعباً، وأسفرت النتائج عن تتويج الفريق الكويتي بالمركز الأول، وجرت مراسم الختام بحضور أحمد راشد المنصوري والد الشهيد، وقام رئيس وأعضاء الفريق الكويتي بإهداء كأس البطولة الذي حمل اسم الشهيد سعيد المنصوري إلى والده.

وأعرب اللاعبون عن سعادتهم لحضور والد الشهيد في نفس المكان، وقال أحمد المنصوري والد الشهيد، إن هذه المبادرة مميزة من جميع الحضور لذكرى ابنه الشهيد، مقدماً الشكر لأصدقاء ابنه الذين أصروا على وجوده في نفس المكان.

يذكر أن الشهيد البطل سعيد المنصوري كان يحث لاعبي المنطقة الخليجية لكرة قدم الطاولة للحصول على الاعتراف الرسمي باللعبة، وتمثيل منتخب الإمارات في المحافل الدولية.