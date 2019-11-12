موراتا يواصل تألقه مع أتلتيكو مدريد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل النجم الإسباني ألفارو موراتا تألقه وقاد فريقه أتلتيكو مدريد لاقتسام المركز الثالث في الليجا مع أشبيلية بفوز على الضيف إسبانيول 3-1فيما فاز أشبيلية على أرض جاره وغريمه الأزلي ريال بيتيس 2-1 في ختام المرحلة الثالثة عشرة. ويدين نادي العاصمة بعودته إلى سكة الانتصارات بعد تعادلين مخيبين في المرحلتين الماضيتين لموراتا الذي ساهم في الهدف الأول وأضاف الهدف الثاني قبل أن يخرج في الدقيقة 80 على وقع تصفيق مدرجات ميتروبوليتانو واندا وهو الهدف السابع لموراتا في جميع المسابقات هذا الموسم. وعزز كوكي فوز الأتلتي بتسجيل الهدف الثالث فيما سجل اسبانيول هدف المباراة الأول في الدقيقة 38 بفضل سيرجي داردر. وفي بقية المباريات، فاز أتلتيك بلباو على ضيفه ليفانتي بنتيجة 2-1وأكرم ريال مايوركا وفادة ضيفه فياريال بفوزه عليه 3-1.