شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يُشارك في مؤتمر «الآسيوي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يغادر اليوم وفد من اتحاد كرة القدم إلى العاصمة الماليزية، كوالالمبور؛ للمشاركة في مؤتمر الاتحاد الآسيوي الثالث لفئة الشباب الذي سيقام بمقر الاتحاد الآسيوي في الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر الجاري، بمشاركة مجموعة كبيرة من المختصين بكرة القدم الآسيوية، ويضم وفد اتحاد الكرة مدربي مراكز التدريب: عبد الرحمن الحداد، ومحمد أحمد حيدر. ويحرص الاتحاد الآسيوي على عقد هذا المؤتمر؛ لاتخاذ دور قيادي، ونشر كرة القدم للشباب في كافة أرجاء آسيا، إلى جانب أهمية المؤتمر في تبادل الآراء والمعلومات والمقترحات بين المشاركين والمحاضرين الآسيويين والدوليين؛ بهدف الارتقاء بمستوى اللعبة.

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