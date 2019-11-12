أبراهام يثير ضجة في الـ «بوندسليجا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحدث الأرجنتيني دافيد أبراهام كابتن فريق اينتراخت فرانكفورت ضجة في البوندسليجا، عندما أوقع كريستيان ستريخ أرضاً عندما كان ذاهباً لجلب الكرة بالقرب من خط التماس. وتعمد أبراهام دفع المدرب في كتفه أثناء مروره بجانبه عندما كانت النتيجة تشير لتقدم فرايبورغ 1- صفر في الدقيقة 77 ما سبب اختلال توازن المدرب وسقوطه أرضاً. واندفع فلوريان برونز مساعد المدرب ولاعبو فرايبورغ لملاحقة المدافع الأرجنتيني في أرضية الملعب ما نجم عنه رفع البطاقة الصفراء بوجه المساعد وطرد فينشنزو جيرفو الجالس على الدكة. وصعد فرايبورغ بهذه النتيجة إلى المركز الرابع متساوياً مع بايرن ميونيخ في النقاط، ومتخلفاً عنه بفارق الأهداف، فيما بقي اينتراخت الذي سحق البايرن 5-1 قبل أسبوع في المركز التاسع.