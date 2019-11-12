«زعل» رونالدو يعكر صدارة يوفنتوس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حافظ اليوفنتوس حامل اللقب على صدارته في ال«سيري أي» بعد الفوز على ميلان بهدف وحيد سجله النجم الأرجنتيني باولو ديبالا في الدقيقة 77 تاركاً ميلان في المركز ال14. بيد أن «زعل» نجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو عكر مزاج مشجعي اليوفي وذكرت التقارير أن رونالدو انزعج من استبداله للمباراة الثانية على التوالي (الأولى في أوروبا أمام لوكوموتيف موسكو) وهذه المرة في وقت مبكر (الدقيقة55) ونظر البرتغالي لمدربه ساري نظرة عدم رضى وتمتم بشيء مع نفسه قبل أن يخرج فوراً لنفق الملعب. وذكرت سكاي سبورت إيطاليا أن رونالدو ترك الملعب قبل نهاية المباراة لكن ساري علق قائلاً:«لا توجد مشكلة مع رونالدو، كان مصاباً، لذا خفت عليه. يتوجب علينا شكره كثيراً لأنه ضحى ليكون معنا في مباراة صعبة أمام ميلان. فعل كل ما بوسعه لكنني رأيت أنه ليس بخير لذا فضلت استبداله بديبالا. من الطبيعي أن يشعر بالغضب عند خروجه خصوصاً أنه كافح ليلعب المباراة معنا. لديه مشكلة في الركبة وتعرض لضربة عليها أثناء التمرينات وأثرت في الأربطة وعندما يلعب أو يتمرن بشكل مكثف يكون غير متوازن لذا يضغط على ركبته ويلحق مزيداً من الأذى بالأربطة. هذا يؤثر في أدائه وهو حالياً ليس في أفضل حالاته. كل اللاعبين الذين يجهدون أنفسهم ثم يستبدلون يشعرون بشيء من الغضب يستمر 5 دقائق ولو لم يغضب لشعرت أنا كمدرب بالقلق».