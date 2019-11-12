موسمان إضافيان قبل تقييم مشاركة اللاعب المقيم

أوصت ورشة العمل التي عقدتها الهيئة العامة للرياضة مع الاتحادات الرياضية بمقرها في دبي أمس، باستمرار آلية تطبيق مشاركة اللاعب المقيم بوضعها الحالي، لمدة موسمين آخرين، ليتسنى من خلالهما تقييم التجربة، حتى يتم الوصول إلى الصيغة الأمثل في التطبيق، بما يحقق أكبر فائدة من القرار.

وسيطر موضوع مشاركة اللاعب المقيم على مداولات الورشة التي عقدت برئاسة شريف العوضي عضو مجلس إدارة الهيئة رئيس لجنة دراسة قرار مجلس الوزراء الخاص بالفئات المشمولة بالمشاركة في المسابقات الرياضية بالدولة، وبحضور عمر عبدالرحمن، مدير إدارة الشؤون الرياضية في الهيئة بالإنابة، وممثلي 19 اتحاداً من ضمنها اتحاد كرة القدم، حيث تباينت رؤى الحضور خلال المداولات فيما يخص مدة إقامة اللاعب المقيم في الدولة قبل تسجيله في الكشوف، كما تم التعريف بمفهوم اللاعب المقيم «وفق اللائحة» وهو الشخص الذي يمتلك إقامة مشروعة داخل الدولة ومستمرة، ليتم تسجيله بموجبها في الاتحادات الرياضية للمشاركة ضمن فئة المقيم.

وأكد العوضي أن الورشة ركزت على دراسة وضع الفئات المشمولة بالمشاركة في المسابقات الرياضية الذي وجه به صاحب السمو رئيس الدولة، ومتابعة قرار مجلس الوزراء في هذا الخصوص، مشيراً إلى أن اللجنة رأت التفاعل مع الاتحادات للاستفادة من رأيها في تقييم مشاركة اللاعب المقيم والخطوات المتبعة.

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وعما توصلت إليه الورشة من توصيات، قال: «توصلنا لاتفاق كامل على أهمية تفعيل هذا القطاع من المقيمين بما يعود بالنفع على الدولة، وستتلقى اللجنة خلال أسبوعين المعايير التي تراها الاتحادات بالنسبة لمشاركة اللاعب المقيم وفق ما يتناسب مع كل اتحاد، ومن ثم سيتم رفع التوصيات إلى مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ القرار المناسب في شأنها».

وتجدر الإشارة إلى أن فترة إقامة اللاعب المقيم بالدولة قبل تسجيله في كشوف الأندية هي مثار جدل، بعد السباق المحموم الذي رافق تعاقدات الأندية مع لاعبين من أوروبا تم قيدهم في فئة المقيم بعد استصدار الإقامة لهم ببداية الموسم الحالي، فيما المفهوم المعني باللاعب المقيم هو من يمتلك إقامة مشروعة داخل الدولة، لكن استثمار الأندية المقتدرة مادياً للاستثناء الذي تم بخصوص مدة الإقامة جاء على حساب الأندية ذات الموارد المحدودة ما دعا جهات الاختصاص لوجوب التقنين فجاءت تحركات الهيئة بتشكيل لجنة تختص بدراسة الموضوع من كافة جوانبه للوصول إلى أفضل تطبيق للاستفادة من اللاعب المقيم.

وكانت الهيئة وزعت على الجهات الرياضية المنضوية تحت مظلتها استبياناً استطلعت فيه آراءها حول مشاركة المقيمين في المسابقات من خلال سبعة مؤشرات للرأي أولها: رأي المؤسسة بفئة المقيم، والثاني عن العمر المناسب لاكتساب صفة المقيم (تحت 18 سنة أو فوق 18 سنة)، والثالث يخص الموافقة على أن تكون هناك فئة للمقيم من عدمها، بينما الرابع يخص التدرج في التطبيق، والخامس يتضمن 3 خيارات عما إذا كانت فئة المقيم تمثل: إضافة إلى فئة الأجانب، أو استبدال لفئة الأجانب، أو فئة مستقلة دون أخرى، بينما تساءل المؤشر السادس عما إذا كانت الجهة الرياضية استفادت من فئة المقيم، أما السابع والأخير فهو عبارة عن سؤال: إذا كنت موافقاً على أن تكون فئة المقيمين فوق 18 سنة فما هي مدة الإقامة المناسبة في فئة المقيم (سنة إقامة سارية مستمرة، سنتان، ثلاث سنوات)، علماً بأن ما صدر عن ورشة الأمس يبقى مجرد «توصية» تنتظر الحسم بقرار رسمي من جهة الاختصاص.