الألمانية جيبيل تهرب من جحيم «ستازي»

مع احتفال ألمانيا بالذكرى ال30 لهدم جدار برلين السبت الماضي والذي قسم البلاد نصفين منذ 1911، روت عداءة من شرق ألمانيا تدعى اينيس جيبيل (59 عاما) قصة هروبها من جحيم المخابرات «ستازي».

ولدت اينيس في دريسدن 1960 قبل بناء الجدار بعام وكان والدها يعمل مخبرا في «ستازي» كما هو حال جدها وتعلمت في مدرسة خارجية سوفيتية في سن ال14، وفي سن ال23 تألقت في ألعاب القوى وحقنوها بالمنشطات وذهبت للمشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 1984. تعرفت في معسكر التمرينات على رياضي مكسيكي وقررا معاً الهرب من القرية الأولمبية.

تقول اينيس التي ألفت 21 كتابا: «أردت الهرب والتخلص من «شراب الفيتامينات» الذي كان الأطباء يجبرونني على تناوله. لم يكن يحق لنا التساؤل عن طبيعة الحبوب التي نشربها وكثيرا ما يترك سحب الدم في ذراعي كدمات زرقاء». كشف «ستازي» خطة الشابة وأعيدت لألمانيا الشرقية حيث خضعت لجراحة مزق خلالها الطبيب عضلات بطنها ل«تجميد حركتها لوقت طويل» وفق تقرير سري في سجلات الشرطة.

في صيف 1989 فتحت المجر حدودها مع النمسا للألمان الفارين وتعلق اينيس: «الجميع كان يدقق في الخريطة لكن يخاف، في النهاية هربت زحفا للنمسا وتلقيت اتصالات تصفني بالخائنة». أكملت اينيس الماجستير وشاركت في الدعوى ضد وزير الرياضة مانفريد ايوالد والجراح الذي حرمها موهبتها وتضيف:«الضحايا كثيرون ونحن نتصرف كما لو أن شيئاً لم يحدث».