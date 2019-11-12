شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة «روكس آن رول» في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدعم ورعاية مجلس دبي الرياضي، وجمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، تم تنظيم أول مسابقة دولية في لعبة «تيكن القبضة الحديدية» ضمن بطولة «روكس آن رول 2019»، في مركز دبي آوتليت مول التجاري، بمشاركة أكثر من 200 لاعب، وقام «الرحالة» ومشروع الأهلي القابضة لريادة الأعمال والمجتمعات الإبداعية والراعي الرئيسي للحدث بتنظيم البطولة بالتعاون مع منظمي المسابقة والشركاء الاستراتيجيين، ومنهم روكس غيمينغ، النادي الكوري للرياضات الإلكترونية، أو يو غيمينغ الإماراتية المتخصصة في تنظيم فعاليات الرياضات الإلكترونية، و117 لايف إيفنتس، وكوميكيف، والبطولة هي التصفيات التأهيلية للنهائيات التي ستقام في بانكوك بشهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.

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