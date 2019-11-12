شكرا لقرائتكم خبر عن انسحاب 3 لاعبين من تشكيلة إيطاليا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عن انسحاب لاعب وسط باريس سان جرمان الفرنسي ماركو فيراتي ومدافع روما ليوناردو سبيناتسولا ومهاجم ساسوولو دومينيكو بيراردي من تشكيلة مباراتي المنتخب الوطني مع البوسنة والهرسك وأرمينيا في تصفيات كأس أوروبا 2020، وذلك بسبب الإصابة.

وقرر مدرب المنتخب الإيطالي روبرتو مانشيني استبدال فيراتي بلاعب وسط بريشيا ساندرو تونالي، في حين فضل عدم استدعاء بديل لكل من سبيناتسولا وبيراردي. وضمنت إيطاليا تأهلها إلى النهائيات القارية وهي تواجه مضيفتها البوسنة والهرسك الجمعة قبل استضافة أرمينيا بعدها بثلاثة أيام في باليرمو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انسحاب 3 لاعبين من تشكيلة إيطاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.