«السامبا» يدشن تدريباته في أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

دشن المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم أمس تحضيراته في أبوظبي استعداداً لمواجهة نظيره منتخب كوريا الجنوبية ودياً على ملعب استاد محمد بن زايد يوم 19 نوفمبر الجاري.

وشهد تدريب منتخب السامبا الذي أقيم على ملعب آل نهيان تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة ادينور ليوناردو باتشي مشاركة 9 لاعبين هم، تياغو سيلفا وماركينيوس فيليبي كوتينيو ويليان دا سيلفا إيدير ميليتو رودريغو سيلفا وكرلوس كاسيميرو آرتور ميلو ريشارليسون دي أندرادي.

ويفتقد منتخب السامبا نجم خط هجومه نيمار داسليفا الذي تبعده الإصابة في الفترة الحالية من تجمع المنتخب ولم يشهد المران الأول كذلك تواجد ثلاثي حراسة المرمى أليسون باكير وكاسيو راموس وإديرسون مورايس الذين ينضمون إلى التدريبات التي تقام عند الخامسة من مساء اليوم على نفس الملعب.