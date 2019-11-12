شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الدوري الأوكراني تدين العنصرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دانت رابطة الدوري الأوكراني لكرة القدم بشدة أي مظهر من مظاهر العنصرية،بعد طرد البرازيلي تايسون لاعب خط وسط فريق شاختار دونتيسك، خلال المباراة التي انتهت بالفوز على دينامو كييف 1-صفر أمس الأول ضمن منافسات المسابقة، بسبب رد فعله على إساءات عنصرية وجهت له من المدرج.

وأضاف الاتحاد : في السنوات الأخيرة أصبح القضاء على العنصرية والتمييز والتعصب في كرة القدم، أولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

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