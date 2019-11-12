سوبر كورة يكشف فترة غياب حمدي فتحي.. صدمة جديدة للأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض حمدي فتحي، لاعب المنتخب الوطني والنادي الأهلي، لالتواء فى الركبة خلال مران الفراعنة الذى أقيم اليوم بملعب استاد برج العرب، فى إطار الاستعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر فى تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021. وأثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التى أجراها حمدي فتحي عقب التدريبات بمعرفة طبيب المنتخب الوطني، الدكتور محمد أبو العلا إصابته بقطع فى غضروف الركبة. Advertisements وأعلن اتحاد الكرة تحمل كافة تكاليف علاج حمدي فتحي، نظرا لإصابته خلال تواجده فى صفوف المنتخب الوطني، كما حدث مع لاعبين آخرين كان آخرهم محمود جنش حارس الزمالك الذى أصيب أثناء معسكر المنتخب الأخير قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا الأخيرة وتحملت الجبلاية تكاليف العلاج. ويكشف سوبر كورة فترة غياب حمدي فتحي عن الملاعب والتى أصبحت صدمة جديدة للنادي الأهلي. لمعرفة التفاصيل كاملة، اضغط هنا..

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