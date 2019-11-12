شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى يتوج بجائزة "رجل مباراة" مصر وغانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج رمضان صبحي، قائد المنتخب الوطني الأولمبي، بجائزة أفضل لاعب في مباراة مصر أمام غانا في كأس أفريقيا. وفاز المنتخب على نظيره الغاني بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى لقاء الجولة الثانية من المجموعة الأولى لكأس أفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة للأولمبياد. وتأهل المنتخب بشكل رسمي لنصف نهائي البطولة وأمامه مواجهة مهمة أمام الكاميرون يوم الخميس المقبل لحسم المركز الأول. Advertisements

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