شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامى بعد ريمونتادا المنتخب الاولمبي أمام غانا: أهم حاجة الروح والعزيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد شريف إكرامى، حارس مرمى فريق الأهلى، بأداء وعزيمة لاعبى المنتخب الأولمبى والريمونتادا التى حققوها أمام منتخب غانا والفوز بنتيجة 3/2، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى تقام فى مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري.

تقدم المنتخب الغانى فى الدقيقة 7 ثم أحرز مصطفى محمد هدف التعادل فى الدقيقة 17، ثم أحرز المنتخب الغانى الهدف الثانى مع بداية الشوط الثانى، ثم أحرز رمضان صبحى هدف التعادل فى الدقيقة 82، وبعده أحرز أحمد ياسر ريان الهدف الثالث فى الدقيقة 87.

وقال إكرامى فى تغريدة عبر صفحته على تويتر: "‏روح وقتال شبابنا أمام غانا بصراحة حاجة مشرفة جداً بغض النظر عن أى فنيات أو أخطاء أو أهداف،أي شيء في الكورة يمكن تعويضه أو اكتسابه إلا الروح والعزيمة والرجولة، مبروك يا شباب وإن شاء الله في طوكيو 2020".