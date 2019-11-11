فوزٍ ثانٍ لمصر يؤهلها إلى نصف نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عاما









اسماء السيد - بلغ منتخب مصر لكرة القدم نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019 المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، بفوز لافت الإثنين على نظيره الغاني 3-2 بعد تأخره مرتين، ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الأولى.

وفي المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، تقدمت غانا بهدف مبكر لياو يبواه (6)، قبل أن يعادل مصطفى محمد لمنتخب الفراعنة (17). لكن المنتخب الغاني عاود التقدم مع انطلاق الشوط الثاني بهدف صامويل أوبينغ (46)، قبل أن يتمكن المضيف من قلب النتيجة في ست دقائق، بهدفي رمضان صبحي (82) وأحمد ياسر ريان (88).

واختير صبحي أفضل لاعب في المباراة التي حققت خلالها مصر الفوز الثاني في مباراتين، بعد أول بهدف نظيف على مالي في الافتتاح.

وتشارك ثمانية منتخبات في البطولة التي يتأهل الثلاثة الأوائل بها إلى دورة الألعاب الاولمبية الصيفية المقبلة في طوكيو.

وقدم منتخبا مصر وغانا شوطا أول شهد تبادل السيطرة والاستحواذ ومحاولات هجومية، قبل أن يستغل يبواه كرة عرضية من أوبينغ ويسددها على يسار الحارس المصري محمد صبحي مسجلا الهدف الأول.

في المقابل، تمكن المنتخب المصري من تحويل حالة الارتباك التي أصابته بعد الهدف الى أداء ثابت بعد هدف تعديل النتيجة، عندما حوّل مصطفى محمد كرة عرضية من أحمد أبو الفتوح، بهدف مماثل الى حد كبير للهدف الوحيد الذي سجله للمنتخب في المباراة الأولى.

وعلى رغم تحسن السيطرة المصرية بعد الهدف، لم يتمكن الفراعنة من تعزيز النتيجة، الى أن تلقوا في مطلع الشوط الثاني هدفا بعد خطأ دفاعي من محمد عبد السلام في إرجاع الكرة لحارس مرماه، تمكن أوبينغ من خطفها قبل أن يراوغ الحارس صبحي ويودع الكرة في المرمى الخالي.

وتمكن حارس غانا كوامي باه من التصدي لمحاولات مصرية عدة، ونابت عنه العارضة في الدقيقة 75 في إبعاد تسديدة لكريم العراقي.

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لكن القائد رمضان صبحي تمكن من إدراك التعادل باستغلال كرة مرتدة من الحارس الغاني، قبل أن يضيف البديل أحمد ياسر ريان هدف الفوز قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي برأسية من تمريرة حاسمة من صبحي.

ورفع المنتخب المصري رصيده الى ست نقاط من فوزين، بفارق نقطتين عن المنتخب الكاميروني الفائز اليوم على مالي بهدف فرانك إيفينا (76).

وودع المنتخب المالي بعد خسارتين بالنتيجة ذاتها، بينما ستحسم في الجولة الثالثة الخميس هوية المنتخب الثاني المتأهل عن المجموعة، اذ تلاقي مصر الكاميرون، وتخوض مالي مباراة ضد غانا.

وتحتل غانا المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطة واحدة فقط.

وتقام الثلاثاء مباراتا الجولة الثانية للمجموعة الثانية التي تضم ساحل العاج وجنوب إفريقيا وزامبيا ونيجيريا، وذلك بين ساجل العاج وجنوب إفريقيا من جهة، وزامبيا ونيجيريا من جهة أخرى.

وتتصدر ساحل العاج الترتيب برصيد ثلاث نقاط من الجولة الأولى (فازت على نيجيريا 1-صفر)، بفارق نقطتين أمام كل من جنوب إفريقيا الثانية وزامبيا الثالثة، علما بأن الأخيرين تعادلا سلبا في الجولة الأولى.

ملخص المباراة: