شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الاثنين 11 / 11 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 11 / 11 / 2019 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، تأهل المنتخب الاولمبي إلى الدور قبل النهائي لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما المقامة حاليا في مصر.

المنتخب الاولمبي يفوز على غانا ويتأهل إلى نصف نهائى بطولة افريقيا

نجح منتخب مصر الأولمبي، بقيادة شوقى غريب، في الفوز على نظيره الغانى، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم باستاد القاهرة فى الجولة الثانية بالدور الأول للبطولة.

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر الأولمبي رصيده إلى 6 نقاط، فى المركز الأول، ليتأهل رسميا إلى الدور التالى، بغض النظر عن نتيجة مباراته المقبلة أمام الكاميرون فى الجولة الثالثة.

محمد صلاح يصل القاهرة ويهنئ المنتخب الاولمبي بالفوز على غانا

وصل محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى وليفربول الإنجليزى، إلى مصر منذ قليل تمهيدا للانضمام إلى معسكر المنتخب الوطنى الأول غدا الثلاثاء.

رمضان صبحى يتوج بجائزة "رجل مباراة" مصر وغانا

توج رمضان صبحي، قائد المنتخب الوطني الأولمبي، بجائزة أفضل لاعب في مباراة مصر أمام غانا في كأس أفريقيا.

إصابة حمدي فتحي بقطع فى غضروف الركبة خلال تدريبات المنتخب

Advertisements

تعرض حمدي فتحي، لاعب الأهلي والمنتخب الوطني، لالتواء بالركبة خلال مران المنتخب اليوم بملعب استاد برج العرب.

وأثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها حمدي فتحي عقب التدريبات بمعرفة طبيب الفريق الدكتور محمد أبو العلا إصابته بقطع بغضروف الركبة ويتحمل اتحاد الكرة تكاليف العلاج.

عمار حمدي يغيب رسميا عن مباراة مصر والكاميرون بسبب الإنذارين

يغيب عمار حمدي، لاعب منتخب مصر الأوليمبي، رسميا عن مباراة الفراعنه المقبلة أمام الكاميرون المقرر لها الخميس المقبل في الجولة الثالثة، لحصوله على إنذار فى لقاء مالي وآخر فى مباراة غانا المقامة حاليا باستاد القاهرة.

مصطفى محمد ينافس على لقب هداف بطولة أفريقيا تحت 23 سنة

دخل مصطفى محمد مهاجم المنتخب الأولمبي، في منافسة مع فرانك إيفينا مهاجم منتخب الكاميرون، على لقب هداف بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة.

وفاة علاء على لاعب الزمالك السابق

أعلن عامر عامر حارس الإنتاج الحربى وفاة علاء على نجم الزمالك وبتروجت السابق بعد صراع مع المرض.