شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. بكاء شوقى غريب فى أحضان مصطفى محمد بعد هدف الفوز على غانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انهمر شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، فى البكاء أثناء احتضان مصطفى محمد مهاجم الفريق بعد إحراز أحمد ياسر ريان الهدف الثالث للفراعنة الشاب فى شباك المنتخب الغانى بالدقيقة 87 من عمر المباراة التى جمعتهما على استاد القاهرة الدولى، فى الجولة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في مصر خلال الفترة من 8 الي 22 نوفمبر الجاري.

وتقدم المنتخب الغانى فى الدقيقة 7 ثم أحرز مصطفى محمد هدف التعادل فى الدقيقة 17، ثم أحرز المنتخب الغانى الهدف الثانى مع بداية الشوط الثانى، ثم أحرز رمضان صبحى هدف التعادل فى الدقيقة 82، ثم أحرز أحمد ياسر ريان الهدف الثالث فى الدقيقة 87.

وضم تشكيل المنتخب الأولمبى كلاً من..

حراسة المرمي: محمد صبحى

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الدفاع: أسامة جلال ومحمد عبد السلام وأحمد رمضان بيكهام وكريم العراقى وأحمد أبو الفتوح

الوسط: عمار حمدى وأكرم توفيق ورمضان صبحي

الهجوم: صلاح محسن ومصطفي محمد

المنتخب المصري كان قد حقق الفوز في أولى مبارياته علي حساب مالي بهدف دون رد سجله مصطفي محمد.