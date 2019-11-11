7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين الموافق 11/ 11/ 2019 العديد من الأحداث الرياضية الهامة، جاء أبرز 7 أخبار منها كالتالى..
منتخب مصر الأولمبى يهزم غانا 3 / 2 فى مباراة مثيرة ويتأهل إلى قبل النهائى
حسم منتخب مصر الأولمبي، بقيادة شوقى غريب، تأهله رسميا إلى قبل نهائى بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة بعدما تغلب على نظيره الغانى، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم باستاد القاهرة فى الجولة الثانية بالدور الأول للبطولة.
وصل محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى وليفربول الإنجليزى، إلى مصر منذ قليل تمهيدا للانضمام إلى معسكر المنتخب الوطنى الأول غدا الثلاثاء.
طرح تذاكر مباراة مصر و كينيا اليوم و 75 جنيه للموحدة
تطرح اليوم تذاكر مباراة منتخب مصر الأول وكينا المقرر لها الخميس المقبل فى الجولة الأولى لتصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021، والمقرر إقامتها بالكاميرون.
الزمالك يخسر 2 / 1 أمام وادي دجلة وديا استعدادا لإنبى
خسر فريق الزمالك أمام وادى دجلة، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة الودية التى أقيمت بينهما على ملعب بتروسبورت فى اطار استعدادات الفريقين لاستئناف مسابقة الدوري.
12 لاعبا فى مران الأهلى الأول بعد الإجازة
شهد المران الجماعي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشاركة 9 لاعبين و3 حراس، بعد أن استأنف فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الاثنين بعد حصول الفريق على راحة لمدة 4 أيام.
عزاء علاء علي غدا بعين شمس.. والزمالك يقيم عزاء بالحامدية الشاذلية الخميس
يقام عزاء علاء علي لاعب الزمالك الأسبق غدا بشارع عثمان بن عفان بعيش شمس، فى الوقت الذى قرر فيه مجلس إدارة الزمالك إقامة عزاء يوم الخميس بمسجد الحامدية الشاذلية.
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