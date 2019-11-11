شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر ريان: توقيت الهدف الثانى دفع اللاعبين لتحقيق الفوز على غانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر احمد ياسر ريان، مهاجم المنتخب الاولمبي ونادي الجونة عن سعادته بتاهل المنتخب الي الدور قبل النهائي لبطولة الأمم الافريقية تحت 23 عاما والمؤهلة الي اوليمبياد طوكيو 2020.

وأحرز احمد ياسر ريان هدف الفوز الثالث للمنتخب في مرمي غانا خلال المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في ختام الجولة الثانية بالمجموعة الاولي، وانتهت بفوز المنتخب الأولمبي بثلاثة اهداف مقابل هدفين، ووصول مصر للنقطة السادسة وتربع المنتخب في صدارة المجموعة والتأهل للدور قبل النهائي.

وأضاف أحمد ياسر ريان في تصريحات لقناة "تايم سبورت": "الهدف الثاني جاء في توقيت مثالي وهو ما منحنا ثقة ودفعة أمل فى إحراز الهدف الثالث والفوز"، مؤكداً سعادته لنجاحه هو وزملائه من الاقتراب خطوة من تحقيق حلم التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.