شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي يخضع لكشف المنشطات بعد مباراة المنتخب الاولمبي وغانا والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وتخلف رمضان عن بعثة المنتخب الوطنى التى توجهت لفندق الإقامة، حيث انتظر مع طبيب المنتخب للخضوع لكشف المنشطات، بمعرفة مسئولى الكاف.



وتوج رمضان صبحي، قائد المنتخب الاولمبي بجائزة أفضل لاعب في مباراة مصر أمام غانا في كأس أفريقيا.

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وقال رمضان صبحي، لاعب منتخب مصر: "احنا دخلنا في اللقاء متأخر وبالتحديد فى الشوط الثاني، ولكن كل ما يشغل بال اللاعبين هو الفوز"، مؤكدا: "الأداء جيد ورجولة اللاعبين كانت سبب الفوز اليوم على غانا".

وتوجه بالشكر للجماهير على المساندة طوال اللقاء وهو ما ساعدنا على الفوز، وأشار إلى أن الشوط الأول كان صعبا جدا ولكن بداية من الشوط الثاني كان الأداء أفضل واستطعنا الفوز.