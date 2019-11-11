شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يصل القاهرة ويهنئ المنتخب الاولمبي بالفوز على غانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى وليفربول الإنجليزى، إلى مصر منذ قليل تمهيدا للانضمام إلى معسكر المنتخب الوطنى الأول غدا الثلاثاء.

وعقب الوصول إلى مصر حرص محمد صلاح على الاتصال بعمرو الجناينى، رئيس اللجنة المنظمة لأمم أفريقيا تحت 23 سنة واللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، لتهنئته بفوز المنتخب الاولمبي على غانا والتأهل إلى قبل النهائى.

وحقق منتخب مصر الاولمبي الفوز اليوم على غانا 3 / 2، فى المباراة التى جمعت الفريقين باستاد القاهرة، فى الجولة الثانية بالدور الأول لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة.