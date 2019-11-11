شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب: كنت أصلى العشاء عندما سجلت غانا الهدف الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف شوقى غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولى، عن سبب تأخر نزوله إلى أرض الملعب مع بداية الشوط الثانى لمباراة فريقه أمام غانا التى انتهت بفوز الفراعنة 3-2.

وقال غريب فى تصريحات صحفية عقب المباراة: "كنت أصلى العشاء بين شوطى المباراة، ونزلت متأخرا بعض الدقائق وفوجئت بتلقى شباكنا الهدف الثانى".

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وتابع أنه كان على ثقة فى قدرة لاعبيه على التعويض وتحقيق الفوز، مشيرا إلى أن فريقه كان الأفضل فى أغلب فترات اللقاء، موضحا أن دموعه بعد الهدف الثالث جاءت بسبب روح اللاعبين داخل الملعب وإصرارهم على الفوز لإسعاد الشعب المصرى.

وحسم منتخب مصر الأولمبي، بقيادة شوقى غريب، تأهله رسميا إلى قبل نهائى بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة بعدما تغلب على نظيره الغانى، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم باستاد القاهرة فى الجولة الثانية بالدور الأول للبطولة.

وبهذه النتيجة رفع منتخب مصر الاولمبي رصيده إلى 6 نقاط، فى المركز الأول، ليتأهل رسميا إلى الدور التالى، بغض النظر عن نتيجة مباراته المقبلة أمام الكاميرون فى الجولة الثالثة.