شكرا لقرائتكم خبر عن "الهلال" و"المصرى بالسلوم" يجهزان الاتحاد السكندرى للمحرق البحرينى والان مع تفاصيل الخبر
ومن المقرر أن يدفع طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندري خلال المباراتين بجميع اللاعبين، للاطمئنان على المستوى الفنى والبدنى، وقبل الإعلان عن أسماء اللاعبين والذين سينضمون لمعسكر المحرق البحرينى.
جدير بالذكر أن الفريق كامل العدد باستثناء الثلاثى الأفريقى اكوى وويلسون وأحمد شلبى المنضمين لمنتخبات بلادهم.
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