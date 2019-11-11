شكرا لقرائتكم خبر عن "الهلال" و"المصرى بالسلوم" يجهزان الاتحاد السكندرى للمحرق البحرينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض الفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندري غدا مباراتين ودتين أمام الهلال والمصرى بالسلوم على ملاعب الاتحاد السكندري بسموحة، على أن تقام الأولى فى تمام الثانية عشرة ظهرا، والمباراة الثانية على نفس الملعب فى الثانية والنصف عصرا.

ومن المقرر أن يدفع طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندري خلال المباراتين بجميع اللاعبين، للاطمئنان على المستوى الفنى والبدنى، وقبل الإعلان عن أسماء اللاعبين والذين سينضمون لمعسكر المحرق البحرينى.

جدير بالذكر أن الفريق كامل العدد باستثناء الثلاثى الأفريقى اكوى وويلسون وأحمد شلبى المنضمين لمنتخبات بلادهم.